PILNE! Rosja oskarża USA o przygotowywanie prowokacji w Donbasie

Podczas posiedzenia rosyjskiego Ministerstwa Obrony z udziałem Władimira Putina, szef tego resortu Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu wysunął pod adresem Stanów Zjednoczonych poważne oskarżenie o przygotowywanie przez USA na wschodniej Ukrainie prowokacji z użyciem broni chemicznej.

Szojgu oskarżył amerykańskie organizacje wojskowe, przeprowadzające ćwiczenia z ukraińskimi służbami specjalnymi, że dostarczyli oni w celu wywołania prowokacji zbiorniki z niezidentyfikowanymi składnikami chemicznymi do dwóch miejscowości znajdujących się w obwodzie donieckim: Awdiejewki oraz Krasnego Łymana.

Russian Defence Minister Shoygu has said that an American PMC is preparing a provocation using chemical components in Donbas. According to him, unknown chemicals were delivered to Avdiivka and Krasnyy Lyman. pic.twitter.com/4KpM2HsHL8