PiS ma nowego koalicjanta! Partia Republikańska oficjalnie w ZP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił na dzisiejszej konferencji prasowej podpisanie umowy koalicyjnej z Partią Republikańską. Zapowiedział, że PiS wspólnie z nowym ugrupowaniem Adama Bielana wystąpi w wyborach.

- „Mamy okazję ogłosić państwu o zawarciu umowy. Została zawarta znacznie wcześniej, ale czekaliśmy z jej ogłoszeniem, aż wszystkie sprawy w naszej koalicji zostaną załatwione’

- powiedział lider partii rządzącej.

Podkreślił, że podpisanie umowy kończy problemy w Zjednoczonej Prawicy.

- „To umowa o współpracy, która określa różne szczegóły tej współpracy. To umowa, która jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych i kolejnych wyborach europejskich, samorządowych i miejmy nadzieje, że będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta. To dobre wydarzenie i kolejny krok, by pewien mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii’

- wskazał Jarosław Kaczyński.

Na konferencji wystąpił również europoseł Adam Bielan, który wyjaśnił ideę republikanizmu.

Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość podpisało umowę koalicyjną z drugą grupą powstałą po rozpadzie Porozumienia Jarosława Gowina – kierowanym przez Marcina Ociepę stowarzyszeniem OdNowa.

kak/TVP Info