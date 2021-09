Placki ziemniaczane najlepsze we Francji. Polak z Krakowa zwycięzcą prestiżowego konkursu kulinarnego

– Postawiłem na prostotę i przepis na placki ziemniaczane, które robiła moja babcia, a później moja mama. Obie lubiły powtarzać: „Im prościej tym lepiej". Tymi właśnie słowami zakończyłem swoją prezentację przed jury, mówiąc: „Le plus simple et le mieux” – powiedział Piotr Jarząbek, General Managera hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie, który zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Smaki dzieciństwa” na wielkim finale międzynarodowego konkursu gastronomicznego organizowanego przez Chaud Devant we Francji.

- Zrobił to! Po prostu pojechał i wygrał . Nasz dyrektor, Piotr Jarząbek, wrócił z Francji z finału międzynarodowego konkursu akademii kulinarnej Chaud Devant!, na którym zawojował podniebienia jury smakiem swojego wspomnienia z dzieciństwa. Placki ziemniaczane według sekretnego przepisu babci dały mu przepustkę do zwycięstwa i bilet na wycieczkę do Chin. Gratulujemy!!! - czytamy na profilu Metropolo by Golden Tulip na Facebooku.

W finale konkursu o zwycięstwo walczyło 9 uczestników, a w całym konkursie łącznie wzięło udział 160 kucharzy hotelowych z 11 krajów zrzeszonych w Louvre Hotels Group.

– Czuliśmy się trochę jak uczestnicy Master Chefa. Każdy z nas pragnął zwycięstwa. Nazajutrz czekało mnie przecież nie tylko gotowanie, ale także prezentacja, którą musiałem wygłosić w języku francuskim. Czy przepis się uda? Czy zdążę? Czy niczego nie przypalę? – powiedział Piotr Jarząbek już po zwycięstwie.

