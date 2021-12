„Pochodnie na Marszu niepodległości to nazizm, a w Niemczech to walka o pokój”

Szerokim echem odbija się w mediach wczorajsze pożegnanie w Berlinie Angeli Merkel. Odbył się tam swoisty Wielki Capstrzyk Bundeswehry z pochodniami, które bardzo wielu obserwatorom skojarzyły się wprost z … Hitlerem. Niemieckie wojsko pożegnało w ten sposób ustępującą kanclerz Angelę Merkel.

Przemarsz Bundeswehry z pochodniami został szeroko skomentowany przez obserwatorów sceny politycznej, ale też przez zwykłych internautów. Zwrócono uwagę na przykład na fakt, że Marsz Niepodległości w Warszawie był bardzo szeroko krytykowany przez środowiskaa lewicowo-liberalne i określany jako nacjonalistyczy. Przemarsz niemieckich żołnierzy natomiast w tych samych mediach takich emocji i skojarzeń jakoś już nie budził.

- A ja mam pytanie do tych,których przeraził Marsz Niepodległości w Warszawie, którzy zobaczyli w jego uczestnikach tysiące nienawistnych faszystów, którzy poczuli strach, widząc morze biało-czerwonych flag. Co czujecie Państwo widząc zdjęcia z wczorajszej uroczystości w Niemczech? - pyta jeden twitterowiczów.

- Pochodnie na Marszu niepodległości to nazizm (faszyzm itp) a w Niemczech to walka o pokój. Podobnie jest z polską flagą i patriotyzmem, dla oświeconych europejskich neofitów to nazizm… - pisze inny.

- Pożegnanie kanclerz Niemiec. Żołnierze niosą pochodnie i nikomu to nie kojarzy się z Hitlerem. Przypadkowo Niemcy chcą tworzyć Europejskie Stany Zjednoczone – czytamy w kolejnym komentarzu,

- Problem z Niemcami polega na niezrozumieniu tego, że ich marsze z pochodniami kojarzą się tak samo, jak ich pouczenia. Źle – komentuje jeszcze kolejny internauta.

- W Berlinie trwa marsz protestacyjny pod hasłem „Nie budujemy IV Rzeszy” – ironiczne stwierdza następny.

Chce wrócić do wczorajszego pożegnania Merkel.

Te pochodnie to jakoś źle mi się kojarzą. Ale chyba nie tylko mnie.#InfoNewsFlesz — Bogdan Kowalski (@BogdanKowalski2) December 3, 2021

W Berlinie trwa marsz protestacyjny pod hasłem „Nie budujemy IV Rzeszy” pic.twitter.com/vLyGCxQHjY — Paweł Rybicki (@Rybitzky) December 2, 2021

Problem z Niemcami polega na niezrozumieniu tego, że ich marsze z pochodniami kojarzą się tak samo, jak ich pouczenia. Źle. — Dariusz Lipiński (@DarLipinski) December 3, 2021

Pożegnanie kanclerz Niemiec. Żołnierze niosą pochodnie i nikomu to nie kojarzy się z Hitlerem. Przypadkowo Niemcy chcą tworzyć Europejskie Stany Zjednoczone.🤔 https://t.co/1yjrB7JwFO — MirAS🇵🇱 (@MirAS44842301) December 2, 2021

Pamiętacie histerię debili w PL jak pojawiły się takie pochodnie ? https://t.co/day3QHo0Ii — Tom Wait (@WaitsTw) December 3, 2021

Michnik albo @bweglarczyk się nie niepokoją, że pochodnie i brunatne koszule? https://t.co/9BebtmVYmg — Nalewka_babuni (@Nalewka_babuni) December 3, 2021

A ja mam pytanie do tych,których przeraził Marsz Niepodległości w Warszawie, którzy zobaczyli w jego uczestnikach tysiące nienawistnych faszystów, którzy poczuli strach, widząc morze biało-czerwonych flag. Co czujecie Państwo widząc zdjęcia z wczorajszej uroczystości w Niemczech? pic.twitter.com/rXuQLIMZow — Maria Koc (@MariaKoc1) December 3, 2021

Pochodnie na Marszu niepodległości to nazizm (faszyzm itp) a w Niemczech to walka o pokój.

Podobnie jest z polską flagą i patriotyzmem, dla oświeconych europejskich neofitów to nazizm... https://t.co/yu3rd0Eiom — KlaudiuszMagierowski (@MagierowskiK) December 3, 2021

mp/twitter