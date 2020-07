Pod przykrywką walki z pandemią, PE propaguje aborcję

Jaki jest jeden z najtragiczniejszych skutków pandemii koronawirusa? Zdaniem rezolucji PE jest to fakt, iż koronawirus: „negatywnie wpłynął na dostęp do usług w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego” oraz „naraził kobiety i osoby LGBT+ na podwyższone ryzyko przemocy i dyskryminacji”. Eurodeputowani kolejny raz wykorzystując pandemię do promowania ideologii.

Jak informuje Instytut Ordo Iuris, zasłaniając się walką z koronawirusem, Parlament Europejski promuje radykalne postulaty mające rozszerzyć aborcję oraz wspierać środowiska LGBT. W podjętej przez europosłów rezolucji ws. unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego po pandemii COVID-19 pojawia się wiele postulatów dotyczących „zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”.

Rezolucja, która z założenia miała dotyczyć koronawirusa, wzywa państwa członkowskie UE do zapewnienia „dostępu do środków antykoncepcyjnych i prawa do bezpiecznej aborcji”. W myśl rezolucji, antykoncepcja oraz aborcja należą do podstawowych usług opieki zdrowotnej i muszą być zachowane w dobie pandemii.

W pkt. 26 rezolucja stwierdza, że brak „bezpiecznej i legalnej aborcji stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.

- „Chociaż kwestia stanowienia prawa dotyczącego dopuszczalności aborcji należy wyłącznie do kompetencji państw unijnych, parlamentarzyści w przyjętym dokumencie wzywają kraje członkowskie do «zagwarantowania kobietom łatwego dostępu do usług planowania rodziny», do których zalicza się dostęp do «nowoczesnych metod antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej aborcji», co podkreślono w punkcie 26. Opiekuńczy język tekstu ma na celu stworzenie pozytywnego obrazu aborcji i odwrócenie uwagi od jej negatywnych i nieodłącznych skutków. To kolejny raz kiedy europosłowie próbują wpływać na decyzje państw unijnych w dziedzinie leżącej poza kompetencjami Unii Europejskiej. Formułowane przez Parlament Europejski postulaty w tej kwestii sprzeciwiają się również postanowieniom międzynarodowych Konferencji w Kairze - 1994 i Pekinie - 1995, podczas których jasno stwierdzono, że obowiązkiem państw jest działanie na rzecz zmniejszenia ilości przeprowadzanych aborcji” – mówi Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

kak/Ordo Iuris