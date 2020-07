Policja poszukuje mężczyzny, który… uciekł do lasu z pumą

W gminie Ogrodzieniec na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Śląskie) trwają poszukiwania mężczyzny, który uciekł do lasu z pumą. Mężczyzna nie chciał oddać zwierzęcia do zoo. Według nieoficjalnych doniesień to weteran, który brał udział w misji w Afganistanie.

Mężczyzna trzymał dzikie zwierzę w domu. Decyzją sądu miał przekazać je do poznańskiego zoo. Uchylał się od tego, więc kierownictwo zakładu zoologicznego złożyło zawiadomienie o przywłaszczeniu zwierzęcia. Kiedy podjęto interwencję, mężczyzna uciekł wraz z pumą.

Obecnie trwają poszukiwania, w których bierze udział blisko 200 policjantów. Poza lokalnymi policjantami, na miejsce skierowano siły policji z Oddziału Prewencji w Katowicach i kontrterrorystów z katowickiej komendy wojewódzkiej. Do akcji włączono też śmigłowiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz drony.

Według nieoficjalnych informacji mężczyzna jest weteranem, który brał udział w misji w Afganistanie. Policja nie wyklucza, że może mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty.

kak/PAP, polsatnews.pl, rmf24.pl