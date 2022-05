Polska anektuje zachodnią Ukrainę? Żaryn dementuje kłamstwa Kremla i Łukaszenki

"Rosyjska propaganda nadal szerzy kłamstwa przeciwko Polsce, przekonując, że polskie władze planują atak i aneksję zachodniej Ukrainy; operacja dezinformacyjna w tym wątku trwa od kilku dni" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn zaznaczył, że trwająca obecnie w Rosji operacja propagandowa zakłada szerzenie oczywiście nieprawdziwych informacji, że trwające w Polsce ruchy wojsk NATO mają poskutkować napięciami na granicy, a nawet próbą inwazji na Ukrainę.

Russian propaganda continues to spread lies against Poland, convincing that Polish authorities are planning to attack and annex western Ukraine. The disinformation operation in this thread has been conducted for several days.

