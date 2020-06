Polska morska: Wielki boom inwestycyjny w gospodarce morskiej

25.06.20, 13:33

Ostatnie lata w gospodarce morskiej można określić jako prawdziwy boom inwestycyjny. Wartość trwających już inwestycji, które mają na celu rozwój polskich portów morskich, to blisko 10 mld zł. Do 2030 roku natomiast ma zostać przeznaczonych kolejne 15 mld zł na następne strategiczne inwestycje morskie.

Najlepszym dowodem na to, że gospodarka morska w Polsce kwitnie w ostatnich latach jest wynik portów, jeśli chodzi o przeładunki i coroczne rekordy. Obecnie w trzech największych portach morskich trwają inwestycje warte prawie 10 mld zł.

Największe z nich to pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra za 1,44 mld zł, przekop Mierzei Wiślanej za 992 mln zł, modernizacja dostępu kolejowego do trzech największych portów za w sumie 3,2 mld zł, modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku za 795 mln zł, czy pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia za 560 mln zł.

Zaktualizowany plan rozwoju polskich portów zakłada, że do 2030 roku zostaną przeprowadzone kolejne inwestycje, w tym trzy strategiczne: budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Ich wartość to kolejne 15 mld zł.

W sumie więc na projekty morskie Polska przeznaczy do 2030 roku ponad 25 mld zł.

Jak ocenia minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, realizacja tych planów znacząca zwiększy potencjał Polski:

-„Dla nas głównym celem jest rozwój infrastrukturalny portów, ugruntowanie ich znaczącej pozycji i zabezpieczenie na przyszłość stabilnego rozwoju” – ocenia.

Realizowane i planowane inwestycje mają ponad dwukrotnie podnieść przeładunki w polskich portach.

kak/PAP, MGMiŻŚ