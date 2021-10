Polska oferuje pomoc Białorusi. ,,Ciężarówki są gotowe do wyjazdu’’

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował dziś, że wspólnie z Agencją Rezerw Strategicznych MSZ przygotowało pomoc dla Białorusi w związku z kryzysem migracyjnym. Do wyjazdu są gotowe ciężarówki z pomocą humanitarną dla migrantów.

- „Mamy świadomość, że migrujący mogą się znaleźć w sytuacji trudnej. Mogą się znaleźć w sytuacji, w której ich podstawowe potrzeby nie zawsze będą mogły być pilnie zaspokojone. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych podjęło decyzję o tym, żeby udzielić pomocy Republice Białorusi w związku z tą sytuacją”

- powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej wiceszef MSZ.

Wskazał, że na Białorusi, według wiedzy polskiego rządu, przebywa kilka tysięcy migrantów.

- „Mamy świadomość, że zdecydowana większość z nich jest dyslokowana w hotelach i w warunki ich akomodacji są całkiem przyzwoite, ale jeśli są takie sytuacje, w których ci migranci mieliby jakieś podstawowe potrzeby niezaspokojone przez państwo-gospodarza, które ich tam zaprosiło, czyli przez Republikę Białoruś, to jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić”

- zapewnił.

Dodał, że notę o propozycji realizacji konwoju humanitarnego otrzymał charge d’affaires Białorusi w Polsce.

- „Mamy do zaoferowania wszystkie rzeczy, które są potrzebne, ciężarówki są gotowe do wyjazdu. Ale w nocie jest również pytanie do strony białoruskiej o to, jakie ewentualnie dodatkowe potrzeby byłyby konieczne do realizacji”

- podkreślił wiceminister Przydacz.

Polska już wcześniej oferowała Białorusi pomoc, ta jednak nie została przyjęta. Obecnie jednak, jak podkreślił wiceminister, sytuacja uległa znacznej zmianie. Nie chodzi już o jedną grupę migrantów, a o kilka tysięcy osób.

- „Stąd też nie tylko powtórzenie tej oferty konwoju humanitarnego, ale i zwiększenie tej oferty”

- wyjaśnił.

kak/PAP