Polska, Rosja i Ukraina. Wielkie spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem [NA ŻYWO!]

Dzisiaj w krakowskim Sokole odbywa się spotkanie wokół nowej książki prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.”. Oprócz Autora udział wezmą prof. Wojciech Roszkowski i prof. Wojciech Polak. Wydarzenie, którego organizatorem jest wydawnictwo Biały Kruk, i które odbywa się pod patronatem portalu fronda.pl, prowadzi Anna Popek. Zapraszamy na relację na żywo:

Poniżej prezentujemy dokładny program:

Prof. Wojciech Polak – „Rosja. Dziedzictwo opriczniny”

Prof. Wojciech Roszkowski – „Prawosławie jako religia państwowa”

Prof. Andrzej Nowak – „Skąd się wzięła Ukraina?”

Minispektakl poetycki – Jerzy Zelnik

Prowadzenie spotkania – Anna Popek

„Bez zrozumienia historii i bez pamięci historycznej nie tylko nie pojmiemy współczesnej rzeczywistości, ale też nie będziemy mieli możliwości racjonalnie przewidzieć, co w najbliższym czasie może się wydarzyć” – przekonuje prof. Andrzej Nowak. Właśnie po to, aby móc zrozumieć i przygotować się na przyszłość, zorganizowane zostało to spotkanie. Prof. Nowak jako jeden z nielicznych ekspertów już lata temu dokładnie przewidział scenariusz, który obecnie rozgrywa się na naszych oczach. Śmiało można powiedzieć, że jest największym światowym znawcą spraw Rosji. Jego dzisiejsze analizy mogą rzutować na nasze być albo nie być w przyszłości.

Więcej o książce prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.” można przeczytać tutaj: https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/polska-i-rosja-sasiedztwo-wolnosci-i-despotyzmu-x-xxi-w