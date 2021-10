Polska wysyła misję medyczną do Rumunii. ,,Przejdźmy przez to razem!’’

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Rumunii, Polska wyśle do tego kraju misję medyczną.

- „W związku z niezwykle trudną sytuacją w Rumunii spowodowaną przez COVID-19, po konsultacjach z Prezydentem Klausem Iohannisem i Premierem Florinem Citu zdecydowaliśmy się wysłać misję medyczną do Rumunii. Szczepionka to najlepszy sposób walki z wirusem. Przejdźmy przez to razem!”

- napisał szef rządu na Twitterze.

Współczynnik zaszczepienia w Rumunii jest jednym z najniższych w Europie. Kiedy w Unii Europejskiej jest średnio w pełni zaszczepionych 74 proc. dorosłych osób, w Rumunii to zaledwie 34 proc. Obecnie kraj ten zmaga się z ogromnym wzrostem nowych zakażeń i zgonów związanych z COVID-19. Na trudną sytuację zareagowała Światowa Organizacja Zdrowia, która wysłał do Rumunii swojego eksperta.

kak/PAP