Polski ksiądz zaatakowany we Francji. Bp Turzyński: Proszę o modlitwę

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński w rozmowie z portalem polskifr.fr zaapelował o modlitwę w intencji ks. Krzysztofa Rudzińskiego, który został wczoraj zaatakowany nożem w kościele Saint-Pierre d’Arène w Nicei.

Informowaliśmy już o tej sprawie TUTAJ. Wczoraj rano do jednego z kościołów Nicei wtargnął uzbrojony w nóż napastnik i zaatakował obecnego tam księdza. Wiele razy dźgnął go nożem, głównie w klatkę piersiową. Lekko ranna została też 72-letnia zakonnica, która próbowała wyrwać agresorowi nóż. Okazało się, że ofiara to polski ksiądz od wielu lat pracujący we Francji.

Pochodzący z Suchowoli ks. Krzysztof Rudziński wraz z siostrą zakonną trafili do szpitala. Lekarze ocenili, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- „Proszę o modlitwę w intencji polskiego księdza Krzysztofa Rudzińskiego, który w niedzielę został zaatakowany nożem w kościele Saint-Pierre d’Arène w Nicei. Z przekazywanych informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W wyniku ataku ucierpiała także siostra zakonna. W duchu solidarności polecam zdrowie rannych Bożemu Miłosierdziu”

- powiedział w rozmowie z polskifr.fr bp Piotr Turzyński.

O modlitwę w intencji rannego księdza prosi też duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. Ryszard Wątorek.

- „Proszę o modlitwę w intencji Ks. Krzysztofa Rudzińskiego, który został dzisiaj ugodzony nożem w swojej parafii w Nicei. Trzy lata temu głosił w naszej Wspólnocie rekolekcje. Niech miłosierny Pan strzeże go i chroni!”

- napisał wczoraj duchowny w mediach społecznościowych.

Sprawcą okazał się 31-letni obywatel Francji cierpiący na zaburzenia psychiczne. W czasie przesłuchania miał stwierdzić, że jest „wyznania żydowskiego” i chciał „zabić Macrona”.

kak/ekai.pl