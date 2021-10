Polski Ład wchodzi w życie! Sejm odrzucił poprawki Senatu

Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie wejdą w życie na początku 2022 roku. Sejm odrzucił dziś poprawkę Senatu, w myśl której vacatio legis miało zostać przedłużone o rok.

Dzisiejsza decyzja Sejmu oznacza, że na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać takie elementy Polskiego Ładu jak m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka PIT 32 proc. z 85 tys. zł do 120 tys. zł. czy zmiany dotyczące zasad odliczania składki zdrowotnej od podatku.

kak/money.pl