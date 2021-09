Polski rząd nie ugnie się pod dyktatem rezolucji PE ws. „małżeństw” jednopłciowych

„Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji w określaniu, kto może zawrzeć związek małżeński w poszczególnych państwach członkowskich” – powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk.

Pytany w „Sygnałach dnia” na antenie Programu 1 Polskiego Radia o to, czy Polska dostosuje się do wytycznych zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie LGBT, m.in. wzywającej wszystkie kraje członkowskie, by respektowały prawnie tzw. „małżeństwa” jednopłciowe, Dworczyk odpowiedział, że „rezolucje Parlamentu Europejskiego w tym ta, o której rozmawiamy, nie mają żadnej mocy wiążącej dla Polski”.

„Polska ma swoją konstytucję, ma swoje przepisy, będziemy się ich konsekwentnie trzymać, o czym mówiliśmy już niejednokrotnie. W tej sprawie nic się nie zmieniło” – podkreślił minister Dworczyk.

ren/Polskie Radio Program 1