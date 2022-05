[Wideo] Polskie drony kamikadze trafią na Ukrainę?

Jak donosi portal GeekWeek, na targach POLSECURE w Kielcach polski koncern Grupa WB zaprezentował nowego drona. To kompaktowy szturmowo-rozpoznawczy wielowirnikowiec. Może on się znakomicie sprawdzić w warunkach bojowych na Ukrainie.

Ukraina jest pierwszym polem bitwy, gdzie drony są wykorzystywane na tak dużą skalę, w tym również w prowadzeniu działań synchronicznych z artylerią przeciwko agresji Rosji.

Na opublikowanym w sieci nagraniu możemy zobaczyć urządzenie, które może być przenoszone w formie cylindra. - Gdy zajdzie potrzeba jego uruchomienia i wysłania w misję, wówczas wystarczy wystrzelić go z wyrzutni lub zwolnić pierścień zabezpieczający i podrzucić w powietrze, a dron uruchomi się i odleci – podaje portal GeekWeek.

Na chwilę obecną szczegóły projektu objęte są tajemnicą i niewiele o tym nowym dronie wiadomo. W pierwszych ujawnionych informacji wynika jedynie, że może on służyć do celów rozpoznawczych jak też uderzeniowych i może być wyposażany w ładunek wybuchowy.

Jak podaje producent, urządzenie jest zintegrowane z systemem AMSTA oraz platformami UGV/USV/UAV. Drony tej konstrukcji mają też pełnić misje w systemie roju.

Serwis MiliMag podaje natomiast, że maksymalny zasięg lotu ma wynosić 2000 metrów przy długotrwałości lotu od 20 minut do 40 minut.

