Poseł Sowa zarzeka się, że manifestacja Tuska była wolna od agresji. Internauci pokazują nagrania

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa przekonywał na antenie Polskiego Radia 24, że niedzielna manifestacja zorganizowana w Warszawie przez Donalda Tuska była… wolna od agresji i wulgaryzmów. Tymczasem internauci pokazują kolejne nagranie, na którym zarejestrowano skrajną agresję zwolenników Tuska. Widzimy na nim jak rozwścieczony mężczyzna popycha starszego pana trzymającego transparent o Smoleńsku.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny potwierdził nadrzędność Konstytucji RP wobec prawa unijnego. Tę oczywistą decyzję sędziów natychmiast podchwyciła totalna opozycja, aby zbić na wyroku polityczny kapitał. Politycy opozycji próbują przekonać Polaków, że uznanie nadrzędności własnej konstytucji to krok w kierunku Polexitu, do którego ma dążyć Prawo i Sprawiedliwość. W niedzielę w wielu polskich miastach odbyły się zwołane przez Donalda Tuska protesty przeciwko orzeczeniu TK.

Manifestacje te poziomem agresji i wulgarności przypominały wydarzenia, jakie rok temu organizował tzw. „Strajk Kobiet”. W Gdańsku, gdzie w proteście udział wzięła prezydent Aleksandra Dulkiewicz, wznoszono transparent z napisem: „Kaczyński skończy jak Ceaușescu”. Nicolae Ceaușescu to rumuński dyktator stracony w 1989 roku, w czasie zorganizowanego przez Sowietów puczu. Do skandalicznych incydentów dochodziło też w Warszawie. Policja aresztowała znaną jako Babcia Kasia aktywistkę, która biła drzewcem od flagi uczestniczkę zgromadzenia. Relacjonujący wydarzenie dla Mediów Narodowych Jan Bodakowski rozmawiał natomiast ze zwolennikiem Donalda Tuska, który nazywając Jarosława Kaczyńskiego „k***ą gorszą od Hitlera” wzywał do wieszania zwolenników partii rządzącej.

Tymczasem poseł Marek Sowa próbuje przekonywać słuchaczy Polskiego Radia 24, że manifestacja w Warszawie była wolna od agresji i wulgaryzmów. Odpowiada mu Twitterowicz „sukip_POL”, udostępniając nagranie, na którym zwolennik Donalda Tuska atakuje starszego mężczyznę.

Czytam u Red. @DorotaKania2, że Poseł KO Marek Sowa w PR24 stwierdził, że nie było wulgaryzmów i agresji w niedziele na wiecu Tuska w Wawie.

- Na nagraniu widać protestującego przeciwnika Tuska, zaatakowanego przez zwolennika w/w.

Oglądamy👇👇

Źródło ➡️ https://t.co/qZIePQwGt5 pic.twitter.com/fLad7hfVTV — sukiP📿🇵🇱 (@sukip_POL) October 12, 2021

kak/Twitter