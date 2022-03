,,Powołany’’ – jak wyglądałby świat bez kapłanów?

Jak wyglądałby świat bez kapłanów? Czy zastanawiałeś się jak potoczyłoby się Twoje życie bez daru jaki złożył Bóg w ich ręce?

- „Powołany” to powstający film dokumentalny opowiadający o miłości i mocy Bożej ukazującej wartość kapłaństwa przez pryzmat świadectw osób świeckich. Przedstawimy w nim unikatowe historie ludzi, którzy doświadczyli wyjątkowego spotkania z żywym Bogiem poprzez posługę kapłanów, które zmieniło ich dotychczasowe życie. Filmowy obraz będzie wprowadzał w tajemnicę złożenia przez Boga szczególnego daru, który niosą kapłani. Film będzie przeprowadzał widza przez najważniejsze posługi zlecone kapłanom przez samego Boga – czytamy w opisie twórców filmu, Fundacji Filmowej „Powołany”, który został objęty honorowym patronatem Komisji Episkopatu Polski.



- W filmie „Powołany” pokazujemy niezwykłe historie ludzi, którzy przeżyli część swojego życia bez relacji z Bogiem, aż do momentu spotkania Go w osobie kapłana. To film dokumentalny, który będzie pełen wzruszeń i unikalnych świadectw, w których każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie. A przede wszystkim to niezwykła historia miłości Boga do ludzi, wypełniona merytoryczną i wartościową wiedzą wypowiedzianą przez uznane autorytety – piszą twórcy filmu.

- Przedstawimy w nim unikatowe historie ludzi, którzy doświadczyli wyjątkowego spotkania z żywym Bogiem poprzez posługę kapłanów, które zmieniło ich dotychczasowe życie. Filmowy obraz będzie wprowadzał w tajemnicę złożenia przez Boga szczególnego daru, który niosą kapłani. Film będzie przeprowadzał widza przez najważniejsze posługi zlecone kapłanom przez samego Boga, takie jak: głoszenie Słowa Bożego, sakrament Chrztu świętego, sakrament pojednania i pokuty, sakrament Eucharystii, modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o uwolnienie i egzorcyzm, ochrona życia poczętego, posługa miłosierdzia, opieki rodzin oraz przygotowania do śmierci.W filmie wystąpią uznani kapłani, osoby konsekrowane i stygmatycy, tacy jak: brat Elia, o. James Manjackal, o. John Bashobora, ks. Dominik Chmielewski, o. Antonello i Henrique, ks. Marek Dziewiecki. ks. Tomasz Kancelarczyk, ks. Radosław Siwiński i wielu innych.W warstwie dokumentalnej zobaczymy niesamowite historie osób świeckich, którzy namacalnie doświadczyli spotkania z żywym Bogiem poprzez posługę kapłanów – czytamy.

Wypowiedź ks. Dominika Chmielewskiego na temat filmu powołany można obejrzeć TUTAJ.

Portal Fronda.pl objął swoim patronatem film "Powołany".







