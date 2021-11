Prawo do broni wpisane do Konstytucji RP? Ad Arma przygotowała projekt

Fundacja Ad Arma opracowała propozycję noweli konstytucyjnej, której celem jest wprowadzenie na jak najsilniejszym poziomie prawa do posiadania, noszenia i używania broni przez obywateli Polski.

W czwartek 18 listopada w Sejmie przedstawiony został projekt noweli konstytucyjnej w sprawie prawa do posiadania broni, napisany przez Fundację Ad Arma na zamówienie Konfederacji Korony Polskiej. Wedle projektu, do Konstytucji wpisuje się, że: „Każdy ma prawo do obrony przy użyciu broni palnej, której posiadania i noszenia nie można zakazać, ani ograniczyć.”

„Projekt jest krótki i prosty, bo takie powinno być prawo. W ten sposób do naszej ustawy zasadniczej można wprowadzić powszechny dostęp do broni oraz zagwarantować obywatelom prawo do jej użycia w sytuacji zagrożenia. To cel, o który nasza Fundacja zabiega od początku swojego istnienia” – mówi Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma.

Zdaniem przedstawicieli Fundacji Ad Arma, przywrócenie Polakom dostępu do broni powinno nastąpić jak najszybciej, w szczególności w obliczu kryzysu na granicy oraz napiętej sytuacji międzynarodowej. Wedle Fundacji, dostęp do broni palnej w Polsce powinien być powszechny – bez pozwoleń i reglamentacji, dzięki czemu broń będzie można kupić jak zwykły przedmiot w sklepie.

„Broń w rękach zwykłych Polaków to narzędzie ochrony osobistej oraz wyposażenie na czas kryzysu i sytuacje, gdy służby państwowe zostaną oddelegowane do zadań krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa całego kraju i nie będą mogły reagować na wezwania obywateli” – mówi prezes Fundacji Ad Arma. „Dla zwykłych obywateli pierwszą i często jedyną linią obrony w przypadku kryzysu, zamieszek, przestępczości, anarchii lub innych tego typu wydarzeń, jest dostęp do broni palnej. Broń powinna być więc dostępna od ręki dla każdego, kto jej potrzebuje” – podkreśla Jacek Hoga.

Fundacja Ad Arma przypomina także, że niedawno parlament Czech przyjął poprawkę do konstytucji tego kraju, która wpisuje do ustawy zasadniczej prawo do obrony siebie lub innych za pomocą broni palnej. „W Polsce podobne, a nawet o wiele dalej idące rozwiązania, są również możliwe” – mówi Jacek Hoga.

