Premier dla CNN: Rosjanie chcą zająć jedną trzecią Ukrainy

W rozmowie z CNN premier Mateusz Morawiecki skomentował doniesienia na temat przegrupowania rosyjskich wojsk na Ukrainie. W ocenie szefa polskiego rządu celem Rosji jest teraz okrążenie ukraińskich sił w regonie Donbasu i wywalczenie w ten sposób silnej pozycji negocjacyjnej.

- „Widzę, że rosyjskie wojska przegrupowują się, reorganizują. Myślę, że wkrótce spróbują okrążyć ukraińskie siły, zwłaszcza w regionie Donbasu. A potem zająwszy jedną trzecią ukraińskiego terytorium, będą chcieli negocjować z tej bardzo silnej pozycji”

- stwierdził premier Morawiecki w rozmowie z Christiane Amanpour.

Premier kolejny raz zaapelował o jak najszybszą pomoc militarną dla Ukrainy i zdecydowane sankcje przeciw Rosji. Zaznaczył, że czas gra na korzyść Moskwy. Zauważył, że Kremlowi udało się w pewnym stopniu ograniczyć skutki zachodnich sankcji.

- „Rosja jest przygotowana na tę wojnę przez następne tygodnie i kilka najbliższych miesięcy. Nie jestem pewny, czy Zachód, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i NATO są równie przygotowane”

- stwierdził.

“I see the Russian troops regrouping, reorganizing, I think that they will try to surround the Ukrainian forces quite soon—in the Donbas region in particular."



A warning from the Polish Prime Minister @MorawieckiM in my exclusive interview with him. pic.twitter.com/xqCnUA2Kns