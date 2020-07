Premier Morawiecki: Będę słuchał młodego pokolenia

Mocnym echem odbiło się bardzo duże poparcie młodych Polaków dla Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Chodzi głównie o grupę wiekową 18-26 lat. Część z nich dała się najzwyczajniej zmanipulować świeżości, nowoczesności i europejskości wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Miał on też tzw. efekt świeżości po nudnej i pełnej wpadek kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jest to jednak także efekt słabego dotarcia z przekazem do młodego pokolenia Polaków przez obóz rządzący.

Co więcej, cała akcja podmiany kandydatów w Platfomie Obywatelskiej – jak można się dowiedzieć z coraz większej ilości źródeł – była już planowana co najmniej na pół roku wcześniej, a podpisy na Trzaskowskiego zbierano już na kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem go jako kandydata PO w wyborach prezydenckich.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Polsat News mówił m.in. o chęci odzyskania zaufania młodego pokolenia Polaków do Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki powiedział:

- Przede wszystkim chcemy pokazać, że zajęliśmy się tym, co młode pokolenie na pewno nurtuje: czyste powietrze, tani prąd, ekologia. To są tematy, na które postawimy jeszcze większy nacisk, ale również prosimy o ocenę naszych poprzednich dwóch, trzech, czterech lat i porównanie do poprzednich” - zaapelował premier.

Dodał też:

- Chcemy pokazać, że zajęliśmy się tym, co młode pokolenia na pewno nurtuje: czyste powietrze czy tani prąd, ekologia. To są tematy, na które postawimy jeszcze większy nacisk, ale również prosimy o ocenę naszych poprzednich lat i porównanie do poprzednich. Bardzo się cieszę, że w młodym pokoleniu jest tak wielu ludzi o poczuciu uczciwości, sprawiedliwości, dobra, piękna. PiS broniło w sporze ACTA i ACTA2 dostępu do Internetu. Bronimy tego, żeby polityczna poprawność nie pożerała prawdziwych wolności

Premier wspomniał też o korzystnych rozwiązaniach podatkowych:

- Praca, o którą zadbaliśmy jest pewną twardą materialną wartością i najniższe bezrobocie wśród młodych osób myślę, że wiele osób przekonuje. Także zerowy PIT dla młodych to są nasze sztandarowe projekty, które już dokonaliśmy, natomiast teraz będziemy myśleć o wielu nowych

Zapowiedział także:

- Będę najpierw słuchał na wszystkich możliwych forach i spotkaniach, czego potrzebuje młode pokolenie, osoby między 18 a 30 rokiem życia i wierzę, że zbudujemy najlepszy możliwy program dotarcia do młodych ludzi” - podkreślił Morawiecki.



mp/polsat news/fronda.pl