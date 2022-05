Premier Morawiecki do Włochów: Agresja Rosji na Ukrainę dowidzi konieczności istnienia państw narodowych

- Twoja partia nazywa się Bracia Włoch, ale nasze dobre relacje sprawiają, że myślę o was jako braciach, siostrach Europy - powiedział szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu, którego przesłanie skierował do kongresu włoskiego ugrupowania Giorgii Melonii. Ugrupowanie to jest sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim.

- Wojna na Ukrainie pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe – dodał premier. - Sami Ukraińcy pokazali to, walcząc heroicznie o każdy centymetr swojej ziemi – podkreślił Morawiecki w nagraniu dedykowanym na kongres włoskiej partii.

Działania Braci Włoch premier określił jako "promień nadziei". Wyraził też uznanie dla włoskiego ugrupowania z tytułu coraz lepszych jego wyników sondażowych na tamtejszej scenie politycznej.

Odnosząc się do polityki prowadzonej przez Rosję oraz jej agresji na Ukrainę podkreślił, że Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy przestrzegali przed agresywną polityką Władimira Putina już od dawna, dodając że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jasno dowiodła tego, że konieczne jest uniezależnienie gospodarcze państw europejskich od Moskwy.

– Nie możemy być uzależnieni od watażki i jego pobudek. Nasze pieniądze nie mogą finansować jego brudnych wojen – stwierdził polski premier.

- Europa potrzebuje amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i że NATO jest naszym niezastąpionym parasolem ochronnym – oświadczył szef polskiego rządu.

mp/pap/media