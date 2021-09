Premier Morawiecki odpowiada na paniczny pomysł Tuska ws. zmiany Konstytucji

Podczas sobotniego kongresu Platformy Obywatelskiej Donald Tusk brnął dalej w narrację o tym, że PiS może i chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Po tym jak klub Prawa i Sprawiedliwości 15 września przyjął uchwałę wykluczającą Polexit, przekonania byłego premiera oraz jego działania przybierają obraz coraz bardziej paranoiczny.

Tym bardziej, że efekt świeżości po powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska już minął, a Platforma Obywatelska po wzrostach w początkowych sondażach, w kilku ostatnich odnotowuje już coraz większe spadki.

– Wiem, że oni chcą i są w stanie wyprowadzić Polskę z UE. Wiem, że mało kto zdaje sobie sprawę, że żeby wyprowadzić Polskę z UE, wystarczy de facto jedno głosowanie, takie klasyczne, właśnie w nocy, gdzie wystarczy zwykła większość głosów – mówił Tusk na konwencji. – Oni swoimi głosami naprawdę dowolnej nocy mogą nas wyprowadzić z UE i wiemy że tego chcą, ale wmawiają wszystkim, bo też zrozumieli, że mogą z tego powodu przegrać wybory, jeśli Polacy to zrozumieją – powiedział Tusk.

Podał też swój pomysł na zmianę Konstytucji, która to zmiana miałaby co najmniej utrudnić wyjście Polski ze struktur wspólnoty.

– Jest taki artykuł 90, gdzie można i powinniśmy de facto zapisać, że z UE można wyjść, jeśli będzie taka przynajmniej większość parlamentarna, jak była wtedy, kiedy wchodziliśmy do UE, a więc 2/3. My to możemy w kilka tygodni ustalić i przeprowadzić – powiedział Tusk.

Na propozycję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odpowiedział szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

– Jest to element manipulacji i kłamliwej propagandy. PiS uważa, że miejsce Polski jest w UE. Warto też podkreślić, że jesteśmy suwerennym państwem, nie działamy pod dyktando Brukseli ani żadnej innej stolicy. Nasza suwerenność nie może być oddana tylko dlatego, że ktoś niewłaściwie interpretuje traktaty – powiedział podczas konferencji prasowej w Dąbrowie Tarnowskiej premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki stwierdził także, że partia rządząca jest gotowa na rozmowę na ten temat:

– Pomijając propagandowy aspekt tego zagajenia, jesteśmy w stanie podjąć rzeczową dyskusję na ten temat – powiedział premier.

Premier Morawiecki podkreślił, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, ale suwerenność naszego kraju musi zostać zachowana.

mp/pap/tvp info