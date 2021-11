Premier o sytuacji na granicy: Działamy szeroko wspólnie z UE, NATO i ONZ

W dniu dzisiejszym odbyło się specjalne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone w głównej mierze narastającemu konfliktowi przy granicy polsko-białoruskiej, któremu przewodniczył premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki.



Rozwiązanie trudnej sytuacji na granicy z Białorusią to nie tylko działania na miejscu, ale także operacja dyplomatyczna na całym świecie. Działamy z rozmachem i na wszystkich najważniejszych forach międzynarodowych - Unii Europejskiej, NATO i ONZ. Jestem w osobistym kontakcie z wszystkimi kluczowymi dla tej sprawy przywódcami. Nasi dyplomaci pracują 24 godziny na dobę. I dzięki temu osiągamy swoje cele – pisze premier Mateusz Morawiecki.

- Wczoraj na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ została przyjęta rezolucja potępiającą działania Aleksandra Łukaszenki, wzywająca władze białoruskie do położenia kresu tej operacji politycznej oraz nie narażania ludzi na niebezpieczeństwo. Wszystko to odbyło się przy ostrym sprzeciwie przedstawiciela Rosji – wyjaśnia szef polskiego rządu.

Jednocześnie Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów, a linie lotnicze Turkish Airlines nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Zakaz dotyczy wszystkich lotnisk w Turcji i obowiązuje do odwołania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w doprowadzenie do tych ważnych decyzji – czytamy dalej w tekście opublikowanym przez premiera Morawieckiego.

- O naszych kolejnych działaniach będę informował na bieżąco – zapewnił premier.

mp/fb/mateusz morawiecki