Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal przyznał dziś w mediach społecznościowych, że rozmawiał z dyrektorem generalnym szwajcarskiego Nestle na temat pozostawania tej firmy na rynku rosyjskim, ale nie znalazł po drugiej stronie zrozumienia dla argumentów o moralnej niestosowności tego typu postawy.

Ukraiński premier przyznał, że o „skutkach ubocznych pozostawania na rynku rosyjskim” rozmawiał z Markiem Schneiderem, będącym dyrektorem przedsiębiorstwa spożywczego z siedzibą w szwajcarskim Vevey, a założonego przed ponad 150 laty przez niemieckiego farmaceutę Henriego Nestle.

Jak poinformował Szmyhal, dyrektor Nestle „niestety nie okazuje zrozumienia” wagi problemu. „Płacenie podatków do budżetu państwa terrorystycznego oznacza zabijanie bezbronnych dzieci i matek” – oznajmił szef ukraińskiego rządu i dodał: „Mam nadzieję, że Nestle wkrótce zmieni zdanie”.

