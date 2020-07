Premier: Wetokracja – to szykuje Trzaskowski

- Rzucanie piachu w tryby jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy cały ten skomplikowany mechanizm państwa, popyt, podaż, konsumpcja, inwestycje, eksport, import, wszystko to niestety może się zaciąć – powiedział premier odnosząc się do sytuacji, w której wybory prezydenckie mógłby wygrać kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Dalej Morawiecki stwierdził, że to co szykuje Rafał Trzaskowski, to byłaby wetokracja, a wiec niszcząca wojna i takiej wojny nie chcemy. Premier wskazał, że należy pamiętać, że „Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, co oznacza, że jest jeden do jeden odpowiedzialny za wszystkie złe czyny Platformy Obywatelskiej, za podniesienie VAT, podniesienie wieku emerytalnego, za zabranie OFE, za umowy śmieciowe, które były jedyną odpowiedzią PO na kryzys”.

Premier odniósł się też do programów społecznościowych 500+, 300+, emerytur i innych, które krytykowała opozycja, w tym sam Trzaskowski:

- Przecież zdaniem pana Trzaskowskiego polityka społeczna miała być jednym wielkim nieporozumieniem, miała być katastrofą budżetową i rozdawnictwem”

