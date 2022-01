Prezes PiS broni Polskiego Ładu. ,,Druga strona rzuciła najcięższą artylerię’’

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” do krytyki związanej z Polskim Ładem reformy podatkowej, która weszła w życie wraz z nowym rokiem. Wicepremier wskazał, że opozycja zdaje sobie sprawę ze skuteczności tych rozwiązań, „dlatego rzuciła przeciw temu najcięższą medialną artylerię”.

- „Jestem przekonany, że to połączenie sprawiedliwości i zdrowego rozsądku zadziała i będzie pozytywnie odczuwalne przez Polaków”

- powiedział o reformie systemu podatkowego Jarosław Kaczyński.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” odniósł się też do krytyki Polskiego Ładu.

- „Druga strona też to dostrzegła i dlatego właśnie rzuciła przeciw Polskiemu Ładowi wszystkie swoje zasoby, w tym najcięższą medialną artylerię”

- podkreślił.

W ostatnich dniach ogromne zamieszanie wywołały doniesienia na temat pensji nauczycieli, którzy po wejściu w życie nowych przepisów otrzymali o kilkaset złotych niższe wynagrodzenie. Prezes PiS przypomniał, że doprowadził do tego błąd w naliczaniu podatków. Nauczyciele dostaną wyrównanie, a resort finansów wprowadzi korekty, dzięki którym podobny błąd się nie powtórzy.

- „My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. Nie zmienia to faktu, że ogólna jakość naszych rządów jest w porównaniu do tego, co prezentowali nasi poprzednicy, jak niebo i ziemia”

- wskazał lider Zjednoczonej Prawicy.

