Prezes PiS o tragedii w Smoleńsku: Mam już wiedzę, jak zamontowano środki wybuchowe

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że te wszystkie pytania (dot. montażu i detonacji środków wybuchowych w samolocie prezydenckim w Smoleńsku) uzyskały jakąś odpowiedź i to zostało ujęte w pełnym dokumencie, który mam nadzieję niedługo stanie się elementem publicznej debaty — powiedział na antenie Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- Przez te lata, mając osobiste przekonanie, że doszło do zbrodni, zamachu, nie mogłem jednak tego wszystkiego złożyć w pewną całość, mówię od strony technicznej - powiedział Jarosław Kaczyński.

Odnosząc się tragedii smoleńskiej oraz badania jej przyczyn stwierdził:

- Jak dokonano tego wszystkiego, co wiąże się z zamontowaniem jakiś środków wybuchowych w samolocie, w jaki sposób to zostało odpalone, dlaczego ten samolot zaczął opadać i w końcu jak to było z tym rozerwaniem samolotu, dlaczego ciała zostały rozerwane w ten sposób.

Prezes PiS odniósł się także do skandalicznego wpisu dyrektora generalnego Roskosmosu Dmitrija Rogozina po tym jak polska delegacja, w której udział wziął on sam osobiście oraz premier Mateusz Morawiecki, udała się do Kijowa, aby dać wyraz wsparcia dla walki obronnej Ukrainy oraz podkreślenia jej suwerenności.

- Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy — napisał na Twitterze Rogozin, a wpis niedługo potem usunął.

- To było przyznanie się przez drugą stronę do tego, jak to naprawdę było — skomentował to prezes PiS Jarosław Kaczyński.







mp/Polskie Radio 24