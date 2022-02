Prezes PiS ostro krytykuje twórców „Polskiego Ładu”

– Błędem fundamentalnym było to, że w istocie powierzono przygotowywanie tego systemu podatkowego ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani tym, by to przedsięwzięcie się udało – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Na problemy związane z programem „Polski Ład” zwraca uwagę wielu ekspertów, publicystów ale też zwykli obywatele, którzy odczuli już jego skutki. Jednym z problemów, na który szczególnie zwraca się uwagę jest uderzenie w mały i średni polski biznes, ponieważ wprowadzono w nim 5-procentowy podatek zdrowotny określany jako składka zdrowotna, którego nie można odliczyć od kosztów działania firmy, co powoduje straty prowadzenia działalności łącznie w wysokości 10 procent. Do tego dochodzi jeszcze na przykład przepisanie opłat za gaz i inne media w przypadku działalności gospodarczych, które zaczęły płacić nawet 6-8 razy większe rachunki z miesiąca na miesiąc.

Inny przykład dotyczy tej grupy podatników, która nie przekracza miesięcznego dochodu na poziomie 12 800 zł. Osoby z tej grupy miały nie być stratne na programie polskiego rządu, a stało się inaczej. Kolejnym problem stało się prawidłowe wyliczanie zaliczek na PIT i składkę zdrowotą oraz stosowanie podwyższonej kwoty wolnej od podatku.

Odnosząc się do zapisów „Polskiego Ładu” w rozmowie z Polskim Radiem 24 Jarosław Kaczyński stwierdził, że część konsekwencji personalnych w tej sprawie już została wyciągnięta oraz podjęte zostały działania naprawcze.

„Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono naprawdę bardzo poważne błędy” – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Przy czym nie mówię tutaj o panach ministrach, młodych ludziach, którzy nadzorowali całe przedsięwzięcie, tylko mówię o tych, którzy to realnie przygotowali. Przecież to jest przygotowywane przez departamenty, ludzi, którzy pełnią różne ważne, merytoryczne funkcje, w tym wypadku w Ministerstwie Finansów – wyjaśnił prezes Kaczyński.

mp/polskie radio 24/300polityka.pl/fronda.pl