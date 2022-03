Prezes ZUS: Dotychczas złożono wnioski na 500 plus dla 145 tys. dzieci ukraińskich uchodźców

Jak poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska do tej pory złożono wnioski o świadczenia 500 plus w odniesieniu do 145 tys. dzieci ukraińskich uchodźców.

Jak wyjaśniła na konferencji prasowej prezes ZUS „w przypadku Ukraińców, którzy ubiegają się o świadczenie 500 plus, obowiązują takie same zasady jak obywateli polskich. Warunkiem jest m.in. posiadanie PESEL-u, złożenie wniosku, założenie konta w banku w Polsce i posiadanie telefonu”.

W odniesieniu do stanu podanego przez prezes Uścińską Polska przeznacza ze swego budżetu miesięcznie ponad 72,5 mln zł na wypłatę świadczeń 500 plus dla dzieci ukraińskich uchodźców.

ren/portalsamorzadowy.pl