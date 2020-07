Prezydent: Do 2035 roku połowa energii będzie produkowana ze źródeł odnawialnych

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował dziś w Jakuszycach Eko-kartę. Ma ona pomóc w ochronie środowiska, przede wszystkim w zadbaniu o czyste powietrze i klimat.

Prezydent Andrzej Duda wystąpił dziś na konferencji prasowej w Jakuszycach wspólnie z minister sportu oraz marszałkiem województwa dolnośląskiego. Na Polanie Jakuszyckiej powstaje nowoczesny obiekt sportowy, mający być miejscem treningu polskich narciarzy. Jak mówił Andrzej Duda, obiekt ten da nowe możliwości naszym sportowcom i przyciągnie gości z zagranicy.

W czasie swojego wystąpienie prezydent zaprezentował Eko-kartę, która ma wesprzeć walkę o ochronę środowiska, przede wszystkim o zdrowe powietrze:

- „To troska o przyszłość naszej planety, ale także o nas. O to w jakich warunkach będziemy w Polsce żyli. (…) Dot. to każdego z nas. Rozmawiamy o czystym powietrzu, o ociepleniu klimatu. Te elementy są w tej karcie. To moja deklaracja wsparcia inicjatyw już rozpoczętych i przyszłych” – mówił Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że najpewniej do 2023 połowa energii będzie produkowana ze źródeł odnawialnych:

- „Mamy nadzieję, że do 2035 r. połowa produkowanej energii elektrycznej będzie produkowana ze źródeł odnawialnych, tzw. zielona energia. Pochodząca z fotowoltaiki, z ferm wiatrowych i wszystkich innych zielonych źródeł”.

Środowisko naturalne jest naszym dobrem wspólnym! 🌳🌲🌍 Prezydent @AndrzejDuda za chwilę podpisze EKO-KARTĘ. Zapoznajcie się z jej treścią! ⬇️ pic.twitter.com/iByVDLiPa2 — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) July 3, 2020

kak/wPolityce.pl