Prezydent Duda o Bosaku: ,,Muszę powiedzieć, zaimponował mi jednym...'' (Wideo)

Na finiszu kampanii przed drugą turą wyborów prezydent Andrzej Duda ubiegający się o reelekcję był gościem kanału Imponderabilia na YouTubie. Był pytany m.in. o jego kontrkandydatów.

O Krzysztofie Bosaku powiedział:

- Pan Krzysztof Bosak zrobił na mnie wrażenie, jest człowiekiem bardzo elokwentnym, ma przemyślane tematy, o których mówi i robi to w sposób bardzo sprawny, a to bardzo ważna umiejętność w polityce. Myślę, że to jest człowiek, który w polityce na pewno ma przed sobą przyszłość

Dodał też na tema jego udziału w debatach:

- Wziąłem udział, bo uważałem, że to jakieś oddanie szacunku kontrkandydatom, pokazanie, że wszyscy jesteśmy równi, a nie pokazywanie wyższości. Chciałem także, żeby widzowie widzieli, że szanuję wszystkich, którzy uczestniczą w wyborach. Chciałem pokazać, że to jest dla mnie ważny element demokracji

mp/Imponderabilia