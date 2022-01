Prezydent Duda odmówił powołania 11 sędziów wskazanych przez ,,starą’’ KRS

W Monitorze Polskim pojawiła się informacja o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy z grudnia ub. roku ws. powołania 11 sędziów wskazanych kilka lat temu przez Krajową Radę Sądownictwa działającą jeszcze w poprzednim składzie. Prezydent odmówił powołania tych sędziów.

Andrzej Duda nie zgodził się na powołanie czterech sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. Chodzi o Katarzynę Polańską-Farion, Piotra Kaspryszyna, Wojciecha Kocota i Aleksandra Kappesa. Prezydent odmówił również powołania sędziego Grzegorza Borkowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziów Agnieszki Łukaszuk, Grzegorza Miśkiewicza i Tomasza Wojciechowskiego do sądów apelacyjnych. Prezydent nie powołał też sędziów Krzysztofa Ptasiewicza i Piotra Raczkowskiego do sądu okręgowego oraz Wojciecha Buchajczyka do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

- „Jest to prerogatywa pana prezydenta, wielokrotnie weryfikowana orzecznictwem sądów. Nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji”

- wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

kak/PAP