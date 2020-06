Prezydent już wyruszył w trasę: ,,Poprzyjcie dobry kierunek dla Polski''

Według wyników sondażu exit poll, pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, zdobywając 41.08 proc. głosów. W drugiej turze zawalczy on z kandydatem KO, Rafałem Trzaskowskim. Po wieczorze wyborczym ubiegający się o reelekcję prezydent natychmiast wyruszył w kampanijną trasę i spotkał się już z mieszkańcami Strzelec koło Kutna w woj. łódzkim.

- „Zaczyna się ten ostateczny etap wyścigu o to, jaka będzie Polska w przyszłości” – mówił Andrzej Duda w Strzelcach.

Podkreślił, że za dwa tygodnie dokonamy wyboru pomiędzy Polską, jaką oglądaliśmy przez 8 lat rządów PO-PSL, a Polską, jaką razem z rządem buduje przez ostatnie pięć lat:

- „Dzisiaj ten wybór już jest prosty: czy to będzie Polska taka, jak oglądaliśmy ją przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Rafał Trzaskowski był europosłem Platformy, potem ministrem w rządzie Donalda Tuska, potem Ewy Kopacz. Przecież ten człowiek mówił o tym, że podwyższenie Polakom wieku emerytalnego to był wysiłek modernizacyjny. Jak można było w ogóle coś takiego powiedzieć, przecież to trzeba być oderwanym od rzeczywistości” – mówił.

Odnosząc się do swojej pierwszej kadencji wskazywał na walkę o bezpieczne życie Polaków, jaką podjął wraz z rządem PiS:

- „Zrobiliśmy bardzo ważny etap, zbudowaliśmy pewien fundament bezpieczeństwa życia codziennego poprzez programy społeczne tak jak wspominany przeze mnie program 500 plus dla rodzin wychowujących dzieci” – mówił, przypominając też o innych programach realizowanych przez obecny obóz władzy.

-„Ale przede wszystkim to był czas polityki ukierunkowanej na rodzinę, na zwykłą rodzinę i na tą Polskę, powiedziałbym, codzienną; tą Polskę, w której pracują bardzo ciężko pracujący ludzie” – dodał.

Podkreślił, że chce kontynuować budowanie silnej w świecie Polski:

- „Ja chcę kontynuować taką politykę, rzeczywiście budowania Polski, budowania godności, bo czas najwyższy, żeby się z nami liczono. Dosyć mówienia, że Polska jest biedną panną bez posagu. Jesteśmy 38-milionowym narodem w dużym kraju w sercu Europy”.

Prezydent zaapelował o poparcie go w II turze wyborów:

- „Konkurencja nie waha się zaprzeczyć wszystkiemu co do niedawna robiła, byle tylko pozyskać głosy. (…) To pokazuje, z kim mamy do czynienia. Z takimi, którzy przed zdobyciem władzy nie cofną się przed niczym. Chcę, żeby Państwo szli i przypominali o tym. To dopiero I tura. Trzeba się mobilizować i pytać innych, kiedy im się lepiej żyło. (…) Poprzyjcie dobry kierunek dla Polski”.

kak/wPolityce.pl Facebook