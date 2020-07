Prezydent: ,,Koalicja Polskich Spraw'' to poważna oferta polityczna

„Myślę, że nie ma wątpliwości w Zjednoczonej Prawicy co do tego, że taki ruch, który spowoduje, że wokół tego działania, propaństwowego, prospołecznego, skupione zostanie więcej sił politycznych jest Polsce bardzo potrzebny i myślę, że ludzie też na to czekają, żeby w sposób spokojny, stabilny konsekwentny zrealizować te działania do naprawy gospodarki i poprawy jakości życia” – mówił dziś prezydent Andrzej Duda na temat inicjatywy : „Koalicji Polskich Spraw”.

Dziś rano prezydent złożył kwiaty przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, kopalnią „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju. W trakcie rozmowy z dziennikarzami odniósł się też do inicjatywy „Koalicji Polskich Spraw”. Duda podkreślił, że to z jego strony poważna oferta polityczna.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska jego zdaniem najbardziej w tej chwili, kiedy Europa wciąż pogrążona jest w pandemii, potrzebuje zjednoczenia w załatwianiu spraw gospodarczych, które pozwalają żyć na godnym poziomie. Wskazywał:

„To jest w tej chwili kwestia najważniejsza – to jest dla nas wielkie zadanie z jednej strony, ale z drugiej strony w moim poczuciu także i dziejowa szansa. Są przygotowywane w tej chwili także w Unii Europejskiej ogromne pieniądze do wykorzystania na cele inwestycyjne – trzeba to zrobić w sposób spokojny i zgodny. Do tego właśnie jest potrzebna Koalicja dla Polskich Spraw”.

Inicjatywę prezydent skierował wczoraj do polityków podzielających takie wartości jak dobro rodziny czy wspólnota kulturowa. Zwracał się do polityków PSL, Koalicji Polskiej oraz Konfederacji o spotkanie po wyborach, 12 lipca.

dam/PAP,Fronda.pl