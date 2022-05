Prezydent o poprawkach SP: Nie wypaczają projektu

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do przyjętych przez sejmową komisję sprawiedliwości poprawek do projektu dot. Sądu Najwyższego. Wskazał, że zaproponowane przez Solidarną Polskę zmiany nie wypaczają jego projektu.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała wczoraj przygotowany w Kancelarii Prezydenta projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z sugestiami Solidarnej Polski, do projektu dodano preambułę i wykreślono z niego artykuł dot. weryfikacji zapadłych już orzeczeń.

- „Wiem, że komisja przyjęła ten projekt, wiem, że go przyjęła pozytywnie, wiem, że są tam jakieś zmiany, ale w moim osobistym przekonaniu, nie są to zmiany, które wypaczałyby ten projekt.”

- powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent.

- „W związku z powyższym uważam, że - jeśli on zostanie przyjęty w takiej formie przez parlament - będzie on na pewno stanowił taki bardzo poważny element do rozważenia. Mam nadzieję, że pozytywnie rozwieje te wątpliwości, które do tej pory w łonie Komisji Europejskiej, instytucji europejskiej były”

- dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że przyjęcie projektu ma z jednej strony rozwiązać problemy, z którymi boryka się Sąd Najwyższy, a z drugiej zakończyć spór z Komisją Europejską.

kak/PAP