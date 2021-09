Prezydent odznaczył arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego

Prezydent Andrzej Duda odznaczył – w uznaniu wybitnych zasług w służbie dyplomatycznej, za rozwijanie współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego, dyplomatę Sekretariatu Stanu, który w tym roku obchodził 30-lecie pracy.

Prezydent podkreślał, że w osobie arcybiskupa Pawłowskiego mamy wspaniałego człowieka, kapłana, Polaka-patriotę. Jak dodał, arcybiskup nigdy nie zapomniał o swojej Ojczyźnie i o Rodakach. – Dziękuję za to z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej. Służy Ksiądz arcybiskup Kościołowi, służy Stolicy Apostolskiej, ale służy także ludziom, nam – Polakom – zaznaczył Andrzej Duda, wskazując, że sam doświadczył dobra kapłańskiego arcybiskupa.

W uroczystości, która odbyła się w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej uczestniczyła też Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Prezydentowi towarzyszyli ministrowie Jakub Kumoch i Adam Kwiatkowski.

Wcześniej Para Prezydencka złożyła kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

W środę Andrzej Duda będzie uczestniczył w XVI spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie. Odbędą się dwie sesje plenarne: EU on the path to strategic autonomy: responsibilities and opportunities; EU’s contribution to multilateralism in the post – pandemic world oraz spotkanie z dziennikarzami.

mp/prezydent.pl