Prezydent podpisał ustawę obniżającą czasowo VAT na gaz, żywność i paliwa

Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest obniżenie podatku VAT na produkty takie jak żywność, nawozy oraz gaz. Zmiany zostały 13 stycznia przegłosowane przez posłów.

Obniżka będzie obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Chodzi o ochronę odbiorców paliw gazowych w związku z trudną sytuacją na rynku. Kancelaria Prezydenta dodała, że celem jest między innymi ochrona mieszkańców budynków wielolokalowych oraz niektórych odbiorców przed dużymi wzrostami rachunków za gaz.

Dzięki ustawie VAT na żywność i napoje z 5 proc. ma spaść do zera. Chodzi między innymi o mięso, ryby czy produkty mleczarskie, a także warzywa, owoce, zboża i produkty przemysłu młynarskiego.

W przypadku paliw silnikowych VAT spadnie z 23 do 8 proc. Do zera z 8 proc. spadnie natomiast podatek nakładany na nawozy, środki ochrony roślin, ziemi ogrodniczej oraz inne środki wspomagające produkcję rolniczą. To samo dotyczy gazu

