Prezydent podsumowuje pierwszą kadencję: Jestem dumny!

Na portalu prezydent.pl pojawiło się podsumowanie pierwszych pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy. Prezentując sprawozdanie ze swojej pierwszej kadencji, Andrzej Duda podkreśla, że jest dumny z tego, co udało mu się wypracować.

- „Jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Wszystkie moje działania oraz efekty współpracy z Radą Ministrów były i są nakierowane na tworzenie jak najlepszej teraźniejszości i przyszłości dla Polaków” – pisze prezydent Andrzej Duda we wstępie do sprawozdania.

Dodaje następnie, że naszym wspólnym obowiązkiem jest budowa „Polski praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej”.

Wśród osiągnięć z pierwszych pięciu lat prezydenta Andrzeja Dudy został wymieniony m.in. program 500 plus, programy wsparcia dla seniorów oraz rozwiązania wspierające prawną ochronę dzieci. W sprawozdaniu przypomniano również o obniżeniu niektórych podatków czy podniesieniu płacy minimalnej.

Wśród osiągnięć zwrócono również uwagę na wciąż realizowaną reformę polskiego sądownictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i cyberbezpieczeństwa.

W zakresie polityki zagranicznej prezydent wskazuje na swoją aktywność we współpracy w ramach Trójmorza i aktywność na forum ONZ. Wspominając liczne spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, podkreśla rolę współpracy z USA, która za jego prezydentury nabrała nowej jakości.

W sprawozdaniu prezydent zwraca uwagę na to, że podstawą jego działań są spotkania z Polakami, stanowiące dla niego „źródło wiedzy, motywacji i inspiracji”.

- „Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie” – pisze Andrzej Duda.

kak/PAP, prezydent.pl