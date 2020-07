Prezydent: Przez ostatnie 5 lat wszystkim nam poprawiła się jakość życia

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Olkusza. W swoim wystąpieniu podkreślał, że jakość życia Polaków znacząco poprawiła się w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ubiegający się o reelekcję prezydent apelował do mieszkańców Olkusza o udział w II turze wyborów prezydenckich. Prosił, aby przekonywać do tego swoich bliskich i znajomych. Dziękował też za wysoką frekwencję w I turze wyborów. Prosił przy tym również o wsparcie swojej kandydatury:

- „Ale przede wszystkim chciałem państwa prosić, abyście mnie wsparli w tych wyborach, żebym mógł zostać ponownie wybrany na urząd Prezydenta RP i ponownie go sprawować dla rozwoju Polski, dla realizacji planu politycznego, który oznacza ukierunkowanie całej polityki państwowej realizowanej przez państwowe władze – przede wszystkim przez prezydenta – na człowieka, rodzinę i na rozwój gospodarki, przede wszystkim właśnie dla nich” – mówił.

Prezydent podkreślał, że ostatnie pięć lat były dla Polski bardzo dobry czasem:

- „Jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, czy rzeczywiście tak było i jeżeli tym chce się kierować przy decyzji wyborczej, to bardzo proszę, żeby porównał swoje życie i jego jakość w ciągu ostatnich pięciu lat z tym, co miał poprzednio. Jaką miał pewność zatrudnienia, czy w ogóle miał pracę, jaka to była praca, ile zarabiał, w jakiej sytuacji była jego rodzina i na co go było stać, a na co go było stać przez ostatnie pięć lat” – zachęcał.

kak/tvp.info.pl