Prezydent: Trzaskowski ucieka do Leszna

Na jutro została zaplanowana debata prezydencka, przygotowana przez TVP w Końskich. Nie zamierza w niej jednak wziąć udziału kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zaprosił w tym czasie urzędującego prezydenta na debatę do Leszna. „Rafał Trzaskowski ucieka do Leszna” – komentuje Andrzej Duda.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Częstochowie kandydat KO Rafał Trzaskowski poinformował o organizowanej w poniedziałek debacie prezydenckiej w Leśnie i zaprosił na nią ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. W tym samym czasie debatę prezydencka w Końskich organizuje TVP. Do sprawy ustosunkował się prezydent Andrzej Duda:

- „W jakiej debacie w Lesznie? Ucieka pan Trzaskowski, proszę wybaczyć, ale o ile wiem zapraszano (kandydatów) do Końskich na debatę z mieszkańcami Końskich i myślę, że ta formuła jest ciekawa, że to mieszkańcy rzeczywiście będą zadawali pytania” – powiedział Andrzej Duda pytany o debatę zapowiadaną przez Rafała Trzaskowskiego.

- „O Lesznie nic nie było mowy do tej pory. Pan Trzaskowski ucieka do Leszna, nawołuje, ale to proszę wybaczyć” – dodał.

kak/PAP