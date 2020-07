Prezydent: Zachęcam też polityków niezrzeszonych do dołączenia do koalicji polskich spraw

Wczoraj prezydent Andrzej Duda zaapelował do liderów Konfederacji i PSL o utworzenie koalicji polskich spraw, której zadaniem będzie obrona najważniejszych polskich wartości. Dzisiaj w Olkuszu prezydent poszerzył ten apel.

Prezydent powiedział:

- Ja chcę prawdziwe wolnej Polski. Dlatego wczoraj zaapelowałem do całego środowiska politycznego, które wartości ma w sercu, do wszystkich tych, którzy takiej właśnie Polski opartej na wartościach, ale nowocześnie i dynamicznie się rozwijającej chcą, a jest ich bardzo wielu w Polsce, żebyśmy stworzyli wielką koalicję dla polskich spraw, opartych na naszych polskich wartościach i na ich obronie. Wierzę w to, że dołączą się do tej koalicji, do tej służby dla polskich spraw i dla Polaków politycy różnych dzisiaj ugrupowań, ale także ci, którzy się dzisiaj deklarują jako politycy niezwiązani z żadnym ugrupowaniem. Wielu polityków samorządowych takie deklaracje zawsze składa

Dodał też:

- Myślę, że ludzie w Polsce po prostu tego oczekują, żebyśmy ponad podziałami wszelkimi, zapomniawszy o różnych drobnych różnicach, taką właśnie koalicję tworzyli. Przecież to jest marzenie wielu ludzi, którzy głosowali na PSL, to jest marzenie wielu ludzi głosowali na Kukiz’15, na ruch Pawła Kukiza, to jest marzenie wielu ludzi, którzy głosowali na Konfederację

mp/300polityka.pl