Prezydent zaprezentował ,,Kartę wolności w sieci’’

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował dziś w czasie spotkanie z mieszkańcami Sulęcina „Kartę wolności w sieci”. W swojej deklaracji zawarł sprzeciw wobec podatku od smartfonów, sprzeciw wobec ACTA2, światłowód w każdym domu i budynku użyteczności publicznej oraz pełną cyfryzację e-administracji

- „Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu, jako przestrzeni, gdzie możesz wypowiedzieć się spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi” – mówił prezydent w czasie swojego wystąpienia w Sulęcinie.

- „Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte” – dodał.

Pierwsza część dokumentu zatytułowana „Internet dla każdego” zakłada doprowadzenie światłowodów do każdego domu w Polsce oraz każdego budynku użyteczności publicznej w Polsce (Ochotnicze Straże Pożarne, szkoty, biblioteki, szpitale, przychodnie lekarskie), a także dobry zasięg sieci mobilnej na terenie całego kraju.

Drugą część zatytułowano „Tak dla wolności, nie dla cenzury w internecie”. Prezydent deklaruje w niej brak zgody na działania UE, które ograniczałyby wolność w Internecie, a także sprzeciw dla ACTA2 oraz filtrowania i monitorowania treści w Internecie.

W trzeciej części: „Dalsza cyfryzacja administracji”, zadeklarowano pełną cyfryzację e-administracji tak, by wszystkie sprawy można było załatwiać online przez jeden portal gov.pl. Znalazł się tam także postulat obsługi cyfrowej służby zdrowia.

Część czwarta nosi tytuł „Równy start w cyfrowy świat dla każdego ucznia” i zakłada „super szybki” oraz darmowy Internet w każdej polskiej szkole, nowoczesny sprzęt multimedialny w każdej klasie, a także mobilną pracownię informatyczną w każdej szkole. Przewiduje ona też m.in. gry komputerowe z wartością edukacyjną w kanonie programu nauczania.

Ostatnia część deklaracji sprzeciwia się obłożeniu podatkami smartfonów.

Wolność ekspresji, wypowiadania się i tworzenia w Internecie jest bardzo istotna, dlatego przygotowaliśmy Kartę Wolności w Sieci.

kak/PAP, niezależna.pl