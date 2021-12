Prof. Górski: Nawet Jaruzelski spoglądał na Michnika z obrzydzeniem

„Jak ślepym trzeba być, jak tchórzliwym z uwagi na środowiskowe uwikłania albo jak nie myślącym, aby Michnik w pełnej swojej krasie, był jakimkolwiek autorytetem?” – pyta na Facebooku prof. Grzegorz Górski.

Prof. Grzegorz Górski komentuje program Anity Gargas, w którym zaprezentowano nagrania z przyjacielskiego spotkania gen. Wojciecha Jaruzelskiego i red. nacz. „Gazety Wyborczej” Adama Michnika.

- „Ujawnienie fragmentów nagrań wspólnej celebracji rocznicy stanu wojennego przez Michnika i Jaruzelskiego, mocno potrząsnęło opinią publiczną. Na Michinka, toczącego właśnie heroiczny bój o utrzymanie swojej neotrockistowskiej placówki w ramach wielkiej kapitalstycznej korporacji, to kolejny cios.

Przy okazji dostało się Jaruzelskiemu, który inaczej niż generałowie podczas Nocy Listopadowej czy jurgieletnicy targowiccy podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, nie tylko wyszedł z życiem, ale dzięki B. Komorowskiemu wręcz awansował na bohatera narodowego”

- pisze prawnik.

Prof. Górski opowiada o swoim spotkaniu z Adamem Michnikiem.

- „Dla mnie jednak oglądanie tej produkcji filmowej stało się okazją do utwierdzenia poglądu, jaki miałem w przedmiocie Michnika już po jego słynnej na mojej ówczesnej uczelni - UMK w Toruniu - debacie z prof. Wiesławem Langiem.

Podczas tej rozmowy, młody jeszcze Michnik wdał się z profesorem w dysputę, na temat sposobów ulepszania socjalizmu.

Prof. Lang choć uchodził wtedy za ideowego marksistę, był jednak człowiekiem wielkiej klasy, jego wywody były racjonalne i logiczne. Choć nie podzielałem już wtedy jego wizji świata, budził szacunek i zawsze można było z nim spokojnie i rzeczowo rozmawiać. I co ważne, nigdy nie zdarzyło się aby ktokolwiek - z uwagi na swoje inne niż on reprezentował poglądy - spotkał się z jakąkolwiek restrykcją. Jestem pewien, że prof. Lang nikomu nie opowiadał, że taki czy inny student "stanowi zagrożenie". Co więcej - wiem to po sobie - bo z arcytrudnego przedmiotu (teoria prawa) dostałem na egzaminie piątkę, co zdarzało się u niego bardzo rzadko.

Już wtedy widziałem, że Michnik zachowuje się jak zwykły cham i nie potrafi rozmawiać. Jedyne co robił, to wzbudzał emocje i hamletyzował, co zgromadznej gawiedzi bardzo wtedy imponowało. Ale argumentów - jakichkolwiek - w żadnej jego wypowiedzi nie było”

- podkreśla.

- „Przez kolejne czterdzieści lat każde moje zetknięcie (na szczęście nie miałem bezpośrednich, bo mógłby mnie obślinić w tej swojej wylewności) z ekspresją Michnika, utwierdzało mnie w tym pierwszym przekonaniu. Skala absmaku w związku z jego zachowaniem wylewała się też z twarzy Jaruzelskiego na rzeczonym filmie. Widać było wyraźnie, jak nawet on, komplementowany przez MIchnika, spoglądał na niego z niekłamanym obrzydzeniem.

Zostawiając jednak na boku te wątpliwe wrażenia estetyczne, jedno pozostaje uderzające, a ten film tylko potęguje moje zastanowienie.

Od mojego doświadczenia z Michnikiem minęło 40 lat i przez ten czas jedno pozostaje constans - absolutnie stuprocentowa jałowość intelektualna tego gościa. Choć ciągle usiłuje on pobudzać emocje i nędznie gestykulować ćmiąc kipę, w tym co mówi, ciągle jest jedna, nie kończąca się pustka”

- dodaje.

- „I pal sześć Michnika - zarabia na tej pozie przez całe życie, to nie było powodów by to zmieniać.

Porażające jest to, że coś takiego było i pozostaje dla sporej części polskiej inteligencji arbitrem etyczno - moralnym, drogowskazem politycznym, wzorem człowieka uczciwego.

Jak ślepym trzeba być, jak tchórzliwym z uwagi na środowiskowe uwikłania albo jak nie myślącym, aby Michnik w pełnej swojej krasie, był jakimkolwiek autorytetem?

Jednak ten swoisty fenomen akceptacji Michnika tłumaczy całkowicie, dlaczego nasze minione 40 lat upłynęło tak, jak tego doświadczyliśmy. I dlaczego dzisiaj zdrajcy pozostają dla części Polaków bohaterami (vide Jaruzelski), a prawdziwi bohaterowie (vide choćby płk Ryszard Kukliński) pozostają kontrowersyjni. Zróbcie Państwo ten prosty test na admiratorach myśli Michnika, to najszybciej zweryfikujecie to co napisałem.

I właśnie ten test Michnika wyjaśni nam wszelkie zawiłości minionych 40 lat, ale także - niestety - uwarunkowania dzisiejszej polskiej polityki”

- podsumowuje.

kak/Facebook-Grzegorz Gorski