Prof. Górski: w interesie Polski leży dobicie Rosji

"Co z tą Rosją" - pyta prof. Grzegorz Górski w swoim wpisie na Facebooku, wskazując także, że ostatnie wydarzenia sugerują zwiększone zainteresowanie Rosjan konfrontacją z Polską.

"Oczywiście w pierwszym rzędzie prowokację przygotowaną przez amb. Andrejewa i skutecznie przeprowadzoną, przy pomocy ludzi Kramka i Trzaskowskiego. Nieudolne zachowanie służb spowodowało, że wcisnęliśmy w łapy Rosji potężny argument propagandowy, pod ich przyszłe prowokacje, które nieuchronnie nastąpią. Andrejew zrobił to dokładnie po to, aby dać amunicję pod dalej jeszcze idące działania rosyjskie względem naszych dyplomatów" - czytamy.

"Po drugie spiralę eskalacyjną nakręcają władze obwodu królewieckiego. Mamy już bez mała zapowiedzi wręcz szturmu wygłodniałych (w sensie dosłownym) mieszkańców esklawy na polską granicę. Traktowałbym te zapowiedzi z powagą" - pisze prof. Górski.

Prof. Górski zauważa także, że wydarzeniom tym towarzyszy rosnąca eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Na szczęście w dużej mierze udało się ukończyć budowę płotu na granicy, wobec czego powtórka sytuacji z ubiegłego roku wydaje się być mało prawdopodobna.

"Wreszcie wybudził się z letargu Łukaszenka i usiłuje straszyć Litwę i Łotwę a także Polskę, ruchami swoich 7.000 wojsk. Jakkolwiek by to komicznie brzmiało, wygenerowanie przez niego jakiejś prowokacji nie jest problemem" - czytamy dalej we wpisie.

"To tylko kilka z jeszcze wielu przykładów tego, co szyją kremlowscy. Zwracam uwagę na to, iż we wszystkich wskazanych wymiarach, Rosja propagandowo może liczyć na przychylne stanowisko wielu użytecznych idiotów w kraju i - zwłaszcza - na zachodzie. Za chwilę okaże się, że faszystowska Polska, nie tylko po barbarzyńsku odmawia przyjmowania udręczonych imigrantów, że chce zagłodzić Bogu ducha winnych mieszkańców Królewca, ale też łamie cywilizowane normy, atakując ambasadora obcego państwa. Jurgieletnia krajowa jest już w gotowości do podjęcia ataków na swój kraj, a zachodnia agentura Kremla, nie może się doczekać, aby odbyć kolejne rytualne debaty w parlamencie i naciskać poprzez Jourovą czy Reyndersa na poszanowanie "praworządności" - prognozuje Górski.

W jego ocenie najważniejsze jednak to udzielić odpowiedzi na pytanie, co dalej z Rosją.

"Nie ulega wątpliwości że znaleźliśmy się w momencie, w którym wydaje się że gorzej już być nie może - nie licząc rzecz jasna wojny. Czy Rosja jest i zdolna i gotowa do wojny z nami - nie może być najmniejszych wątpliwości. Czy leży to w jej interesie - racjonalnie rzecz biorąc nie, ale polityka rosyjska nie jest obecnie racjonalną" - uważa Górski.

Górski uważa, że paradoksalnie spowodowanie przez Rosję kolejnych konfliktów, bez angażowania w nie czołowych zachodnich graczy, może spowodować, że Zachód będzie bardziej skłonny do zakończenia wojen na warunkach rosyjskich.

"Polska musi sobie jednak w tym kontekście odpowiedzieć na pytanie, czy gotowi jesteśmy na tę konfrontację czy nie?" - czytamy we wpisie.

"Jeśli tak, to nie powinniśmy na nią czekać, tylko sami podjąć działania, które dają szansę zepchnięcia Rosji do defensywy" - czytamy.

"Jeśli nie, to musimy mieć przede wszystkim świadomość tego, że świat się nie kończy na obecnej wojnie i na miłości do Ukrainy. Rosja w takiej czy innej postaci przetrwa, przetrwa też - czy nam się to podoba czy nie - sympatia dla Rosji (czy kupiona czy świadoma - nie ma to znaczenia) także wśród naszych sojuszników, o wrogach nie wspominając.

I z tego trzeba wyciągnąć wnioski, bo w takim scenariuszu i tak będziemy musieli z Rosjanami mieć jakieś stosunki. Warto o tym pamiętać.

Najgorsze jednak, to biernie tkwić w szerokim rozkroku. Można w nim zastygnąć i nie zauważyć, kiedy ktoś nas popchnie i wywróci. Bo postawa w takim rozkroku jak wiadomo, nie zapewnia stabilności" - konkluduje Górski.

jkg/facebook - grzegorz górski