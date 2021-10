Prof. Jaime Nogueira Pinto: Polska prowadzi nową Bitwę Warszawską

„Bitwa Warszawska” – tak swój artykuł na łamach portalu „Observador” zatytułował popularny portugalski politolog i publicysta, prof. Jaime Nogueira Pinto, który przekonuje, że w imieniu wielu Europejczyków Polska walczy o tradycyjny model społeczeństwa.

Obecną sytuację portugalski uczony porównuje do roku 1920, kiedy Polska obroniła Europę Zachodnią przed nawałem bolszewizmu. Jego zdaniem również dziś władze Polski toczą wojnę kulturową o przyszłość Europy z władzami Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia, w Europie powstała ideologia zbudowana na bazie marksizmu i leninizmu. Dąży ona do zniesienia granic państwowych, społecznych i płciowych. To właśnie hasła, które wpisują się w głoszone przez unijny establishment „wartości europejskie”.

Politolog odnotowuje prowadzony przeciwko Polsce szantaż finansowy. Jako przykład podaje groźbę wstrzymania pieniędzy dla samorządowców promujących rodzinę. Podkreśla, że ten szantaż może doprowadzić do konfliktu, który „zakończy się źle dla wszystkich”.

Wobec tego prof. Nogueira Pinto podkreśla, że w obronę Polski powinny włączyć się dziś przedstawiciele innych państw Unii Europejskiej, którym zależy na tradycyjnych wartościach.

- „Ta nowa Bitwa Warszawska w obronie polskiego rządu przeciwko tęczowemu dyktatowi Brukseli, po stronie narodu, który odparł już agresje z wielu różnych stron, będzie bardzo ważna, jeśli nie decydująca”

- podsumowuje swój artykuł.

kak/PAP