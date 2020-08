Prof. Jaroszyński z KUL: Ideologie UE nie opierają się obecnie na Bogu

Głośnym echem odbiła się decyzja unijnej komisarz Heleny Dalli w sprawie cofnięcia funduszy unijnych dla niektórych polskich samorządów. Co szczególnie zaskakuje, jako powód podała ona uchwały tych samorządów dotyczących „stref wolnych od LGBT” oraz wsparcia dla rodziny.

Na ten temat m.in. mówił na antenie Radia Maryja kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, prof. Piotr Jaroszyńki.

Profesor zauważył w odniesieniu do środowisk lewicowych, których przedstawiciele zasiadają obecnie na najwyższych stanowiskach w UE:

- Dzięki różnym procedurom udało im się zdobyć władzę i większość. Są to środowiska, dla których nadrzędna wartość to cele ideologiczne dlatego, że odrzucają religię, zwłaszcza chrześcijaństwo. Dla nich władza jaką posiadają i środki jakimi dysponują – zwłaszcza w zakresie ekonomicznym – mają ułatwić rozprawienie się z chrześcijaństwem i cywilizacją zachodnią w Europie.

Profesor Jaroszyński podkreślił:

- Musimy mieć tę świadomość, że Unia Europejska jest pewną koncepcją, jaka powstała w kontekście zagrożeń, które niosła za sobą pierwsza lewica. Tymczasem okazało się, że pierwsza lewica potrafiła się przetworzyć w drugą lewicę i obecnie ta druga lewica z całym programem tej pierwszej, czyli deformacją obrazu człowieka, rodziny, narodu, religii, Boga, to wszystko w tej chwili wraca, tylko za pomocą innych środków i z odwołaniem się do pojęcia prawa, które jest tylko prawem ustanowionym

Zwrócił też uwagę na to, że:

- Bez odwołania do ludzkiej natury, do Boga. To jest wielkie zagrożenie dla nas, ponieważ nasza polska tradycja opiera się na założeniach, które afirmują człowieka jako osobę i Boga Stwórcę ludzkiego życia. Tego w obecnym kształcie Unii Europejskiej po prostu nie ma, a to co jest, to jest przygotowywanie się i kontynuacja walki z chrześcijaństwem, jaka zaczęła się już przed wiekami

Profesor przestrzegł także:

- Trzeba wiedzieć, że takie zagrożenia istnieją, że taka walka ma miejsce i skąd ona się bierze oraz do czego może doprowadzić. To musimy rozumieć, żeby działać, żeby zająć odpowiednią postawę, żeby się nie przestraszyć, bo są to rzeczy straszne, potworne.

mp/radio maryja