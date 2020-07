Prof. Kieżun: Intelektualnie Duda bije Trzaskowskiego na głowę

„Jestem profesorem, mam duże doświadczenie i w związku z tym mam łatwość oceny kwalifikacji intelektualnych. Jego (Andrzeja Dudy – red.) kwalifikacje oceniam jako bardzo wysokie. Oczywiście, jeśli chodzi o kwalifikacje intelektualne, doświadczenie, bije na głowę Rafała Trzaskowskiego” – mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Witold Kieżun, ekonomista i Powstaniec Warszawski.

W rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Witold Kieżun przyznaje, że w II turze wyborów prezydenckich zagłosuje na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Wyjaśniając swoją decyzję, ekonomista podkreśla, że Andrzej Duda ma duże doświadczenie i reprezentuje wysoki poziom kultury:

- „Te 5 lat powinien dalej być prezydentem, dużo spraw jest jeszcze do zrobienia. Moja opinia jest jednoznaczna. Chcę głosować na obecnego prezydenta, bo bardzo go cenię. Ma on duże doświadczenie, reprezentuje bardzo wysoki poziom kultury, i w tej sytuacji ja osobiście uważam, że nie ma potrzeby zmiany prezydenta, trzeba dalej głosować na Andrzeja Dudę” – mówi.

Dodaje, że miał okazję osobiście poznać prezydenta i jako naukowiec bardzo wysoko ocenia jego kwalifikacje:

- „Oczywiście, jeśli chodzi o kwalifikacje intelektualne, doświadczenie, bije na głowę Rafała Trzaskowskiego” – stwierdza.

Prof. Kieżun przez wiele lat wykładał w Stanach Zjednoczonych i jest honorowym profesorem trzech amerykańskich uniwersytetów. Powołując się na swoje kontakty w Stanach, naukowiec zwraca uwagę, że Andrzej Duda „ma bardzo dobrą opinię w USA”.

kak/wPolityce.pl