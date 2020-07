Profanacja pomników w Warszawie. Jest zawiadomienie do prokuratury

W Warszawie zawieszono m.in. na pomnik Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Policja otrzymała także zgłoszenia o podobnych zdarzeniach w odniesieniu do pomników: Mikołaja Kopernika, Jana Kilińskiego oraz Syrenki Warszawskiej. Ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych wynika jednak, że doszło do większej ilości takich profanacji.

W związku z tymi incydentami wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z profanacją tych symboli. Wiceminister wskazał, że czyny takie mogły wypełnić znamiona przestępstwa z art. 196 Kk oraz art. 261 Kk, czyli obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia pomnika.

Kaleta powiedział też:

- Od wielu miesięcy dyskutujemy o tym, że środowiska LGBT prezentują pewną ideologię, która za cel obrała sobie wartości patriotyczne oraz wartości chrześcijańskie. Dowód tej agresji widzieliśmy poprzez tę akcję wczoraj w nocy w Warszawie





mp/pap