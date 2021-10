Przełom ws. KPO? KE obiecuje pieniądze, ale stawia warunek

„Rzeczpospolita” donosi o postępach w negocjacjach z Komisją Europejską ws. polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Według doniesień dziennika, wypłata środków ma zostać uzależniona od zobowiązania się Polski do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Pierwsza zaliczka w wysokości 4,7 mld euro miałaby trafić do Polski na przełomie roku. Warunkiem wypłaty jest jednak pisemne zobowiązanie się Polski do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Jeśli natomiast likwidacja Izby i unieważnienie jej wyroków nie nastąpią do stycznia, kolejne raty z KPO nie będą wypłacane.

Jednocześnie Komisja Europejska przygotowuje się do uruchomienia przeciwko Polsce tzw. mechanizmu praworządności. Narzędzie to umożliwia wstrzymanie wypłaty środków unijnych państwu członkowskiemu, jeśli w państwie tym łamana jest praworządność w sposób zagrażający interesom finansowym wspólnoty. Według dziennika 25 października KE ma wysłać notyfikacje do państw członkowskich, w tym do Polski.

- „Jeśli teraz wyślemy notyfikacje do państw członkowskich, to ewentualna ostateczna decyzja o zamrożeniu funduszy mogłaby zapaść w drugiej połowie 2022 roku”

- powiedziała „Rzeczpospolitej” wiceprzewodnicząca KE, Vera Jourova.

kak/Rzeczpospolita