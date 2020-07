Przewodniczący OKW założył kontrowersyjną koszulkę. Został odwołany

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej na Warszewie w Szczecinie kolejny raz przyszedł do lokalu wyborczego w koszulce z napisem „konstytucja”, kojarzonej z kontrowersyjnym ruchem Komitet Obrony Demokracji. Decyzją komisarza wyborczego w Szczecinie mężczyzna został w trybie natychmiastowym odwołany ze swojej funkcji przewodniczącego OKW.

Łukasz Olejnik, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 168 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie, przyszedł dziś do lokalu wyborczego w koszulce z napisem „Konstytucja”. W sprawie interweniował Ruch Kontroli Wyborów. Mężczyzna ten w takiej samej koszulce przyszedł na głosowanie w I turze wyborów. Wówczas to pozostały skład komisji domagał się usunięcia go z funkcji przewodniczącego. Tym razem taka decyzja zapadła.

Decyzję o odwołaniu podjął sędzia Jacek Szreder. W chwili otrzymania decyzji dotychczasowy przewodniczący będzie musiał natychmiast opuścić Komisję. Jako podstawę do odwołania podano art. 184 paragraf 1. kodeksu wyborczego, mówiący o „nierzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków” oraz paragraf 2. kodeksu wyborczego, mówiący o „antagonizowaniu członków komisji i stawianiu pod znakiem zapytania wspólnego liczenia głosów”.

kak/niezależna.pl